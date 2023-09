Árpa Attila volt barátnője, A Nagy Őbe is lovon érkező Nyergesi Tímea egy Instagram-sztoriban tudatta, hogy egy hete lovasbalesetet szenvedett, zúzódásokkal teli arcáról fotókat is mutatott:

A szövegből kiderült, hogy a lánynak a keresztcsontja és a jobb csuklója eltört a balesetben, ez azonban nem tántorítja el attól, hogy újra nyeregbe üljön.