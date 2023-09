A 2002-ben feloszlott 'N Sync új dallal jelentkezett, amelybe már bele is lehet hallgatni.

A kilencvenes évek második felének népszerű fiúbandája, az 'N Sync (máskor NSYNC) nyolc Grammy-jelölés után feloszlott 2002-ben, most azonban újra összeálltak egy rajzfilm, a Trollok: Együtt a banda kedvéért.

A Trollok-sorozathoz ugyanis az egyik régi tag, Justin Timberlake is a hangját adja, a karakteréről pedig az új filmben az is kiderül, hogy annak idején volt egy fiúbandája, amelynek tagjaival újra felveszi a kapcsolatot – ehhez pedig kézenfekvő volt újra összehívni az 'N Syncet is.

Az időközben látványosan megöregedett zenészek a mozihoz egy új dallal is előálltak: ez a Better Place, amelyből egy részletet már lehet hallani az előzetes végén: