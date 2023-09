Opitz Barbi két hete egy új dalt adott ki, melyhez klip is készült. A YouTube csatorna megtekintési adatai szerint alig kattintanak rá...

Három aranylemez, és három platinalemez után megbicsaklani látszik Opitz Barbi zenei karrierje. A tévés tehetségkutató győztesének sorsát – úgy látszik – megpecsételte az, hogy egy olyan fiúba szeretett bele, akivel sehogy sem jön ki a családja.

A legutolsó családi balhé során Barbi édesanyja késsel a táskájában látogatta meg a lányát és annak szerelmét, majd a rendőrségi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a tíz körmével esett a fiúnak. Az asszony ellen jelenleg zaklatás és súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt folyik eljárás.

Barbi rajongói számára egy idő után kezdett egyértelművé válni, hogy a fiatal énekesnő olyan lelki nyomás alatt él, hogy képtelen alkotni. Az eredmény már látszik is: két héttel ezelőtt adta ki a legújabb dalát, a beszédes "Életveszély" címmel, amelyhez klipet is forgatott. A várt pozitív reakció azonban elmaradt, a rádiók nem játszák a dalt és a YouTube csatornán is 28 ezres megtekintést hozott - emlékeztet a Ripost.