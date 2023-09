Korábban már megírtuk, Marsi Anikó egy interjúban többek között arról beszélt, hogy bocsánatot kért volt férjétől, Palik Lászlótól. A TV2 híradósa most azt is elárulta, mi az, ami miatt elnézést kért.

Marsi Anikó úgy fogalmazott nemrég, a válása után alaposan a tükörbe nézett, illetve magába és megvizsgálta, mit csinált rosszul, min kell változtatnia ahhoz, hogy boldog legyen.

A spontaneitásra szavaztam, és arra, hogy kimondom, amit érzek. Később jött csak a felismerés, hogy a volt férjem elé is odaálljak, és őszintén bocsánatot kérjek tőle mindazért, amit abban a házasságban én rontottam el. Nem az volt a cél, hogy megbocsásson, hanem az, hogy az én lelkiismeretem könnyebb legyen... Laci nagyon okos, intelligens ember, úgyhogy „két legyet ütöttem egy csapásra", nemcsak feloldoztam, hanem egyben feloldoztattam is" – magyarázta a televíziós, aki a Mokkában azt is elárulta, miért kért bocsánatot.