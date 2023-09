Egyre többen támadják Nádai Anikót a külseje miatt, hiszen az utóbbi időben szinte már rá sem ismerni. Az egykori valóságshow-szereplő 2008-ban tűnt fel először a képernyőn. Szegény körülmények között élt az édesanyjával, ezért is próbálkozott a médiában, mert reménykedett abban, hogy egyszer kitörhet a nehéz helyzetből. Ma már két kisfiú édesanyja, és valóban jó anyagi körülmények között élnek jelenlegi párjával, így a plasztikai műtéteket is ki tudja fizetni magának. Nádai egyértelműen több beavatkozáson is átesett az utóbbi időben, sokan meg is jegyezték, hogy már egyáltalán nem hasonlít egykori önmagára.