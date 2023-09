Ozzy Osbourne frissen feltámasztott podcastjében, a The Osbournes Podcastben jelentette be, hogy egy negyedik műtétre is szüksége lesz 2019-es balesete után.

A zenész négy éve az otthonában esett el, ennek hatására pedig elmozdultak a gerince körül a fémdarabok, amelyeket egy korábbi motorbaleset miatt ültettek be a testébe. Az első műtét nem sikerült, ezért továbbiakra is szükség volt.

"Annyit tudok, hogy most óriási fájdalmaim vannak. Nagyon rosszul érzem magam... A hátamban két porckorong és a vállamban lévő izmok elváltak a csontvázamtól, ezért dőlök előre, mintha a gravitáció húzná le a fejemet" – magyarázta az adásban Ozzy Osbourne, aki egyébként Parkinson-kórban is szenved.