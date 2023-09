Kőgazdag fiatalok címmel új műsor indul a TV2-n szeptember 18-án. A produkcióban olyan fiatalok szerepelnek majd, akiknek az élete a csillogásról és a luxusról szól. Köllő Babett műsorvezetőként beszélt az Origónak arról, mit gondol a szereplőkről, és lányáról, Milláról is elárult néhány dolgot az Origónak.

A TV2 műsorvezetője úgy fogalmazott, ő csak egy mellékszál lesz a produkcióban. "A sajtótájékoztatót lebonyolítottam, de igazából én nagyon keveset fogok szerepelni. Az öcsémet majd többet lehet látni a műsorban: ő Los Angelesben él, vele ott forgatott a stáb. Az egyik szereplőt, Katát ismerem régóta, ezért csatlakoztam a csapathoz" – kezdte az Origónak Köllő Babett. A színésznő 2018-ban tűnt fel először a csatornán, azóta pedig egymás után kapja a jobbnál jobb lehetőségeket. Kérésünkre elárulta, mi a legnagyobb álma.

Egy műsorvezetőnek egy saját műsor a nagy álma, ez még bőven előttem van, de igazából én így állok szépen csendben a kis soromban. Egymás után jönnek a műsorok, mindegyiket nagyon élvezem. Próbálok szorgalmasan felkészülni, alázattal dolgozni. Egyébként nagyon sokat tanulok mindig a mellettem lévőktől. Ahogy a Tillától rengeteget tanultam, úgy Majesztól is nagyon sokat, úgyhogy én remélem, hogy egyszer csak a sok munka beérik és eljutunk oda, hogy nekem legyen saját műsorom" – mondta a Kőgazdag fiatalok műsorvezetője. Köllő Babett a többi produkcióban is mindig védelmezi, bátorítja a szereplőket, nincs ez másképp most sem.

"Legszívesebben mindegyikhez odamennék és megölelgetném őket. Ők még fiatalok, nagy útkeresésben vannak. Szerintem ez még nagyon az eleje és nagyon sokat fognak változni. Sok mindenre rádöbben az ember idővel. Ebben a korban és ilyen körülmények között, amikben ők vannak, szerintem pont ezt kell megélniük. Aztán majd jön az, amikor a család felé fordulnak, és rájönnek, hogy mik az igazi értékek" – magyarázta a televíziós, aki maga is édesanya, Milla tizenhárom éves.

Olyan értékek alapján nevelem a kislányom, amit én is kaptam vidéken, nem kap meg mindent. Nem az van, hogy ránéz valamire és azonnal megvesszük neki. Ünnepekkor kap ajándékokat, de ott sem garmadával. Ő egyébként mindennek örül. Olyan típusú gyerek, hogyha most adsz neki egy tollat vagy egy nyalókát, annak is nagyon örül. Mindentől a nyakadba fog ugrani, és nagyon hálás lesz érte. Azt gondolom, hogy jó utat járunk a férjemmel Milla nevelésében, ő egy végtelenül rendes gyerek. Bárkinek bármijét odaadná, tánctábor végén szétosztja a ruháit. Az én gyerekem annyira jó, hogy ha próbálnám se tudnám elrontani és ez így van rendjén" – mondta, hozzátéve, hogy ő hisz abban, ezek a tulajdonságok kódolva vannak az emberben.

„Azt gondolom, hogy amit föntről hozunk magunkkal, az már alapvetően meghatározza a személyiségünket. Az ikertesómmal mi ugyanazt a nevelést kaptuk, ugyanabban az időben, ugyanazoktól a szülőktől, tanároktól és két teljesen más ember lett belőlünk" – zárta Köllő Babett.