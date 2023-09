Bárány Aurél a Kőgazdag fiatalok csapat legfiatalabb tagja, mindössze 18 éves. Általában 4-5 milliót költ havonta, karácsony előtt ez felszalad 7-8 millióra is. Szereti a bulizást, nem ritka egy-egy milliós számla is, amit egy parti alkalmával kifizet. Sokat költ öltözködésre, szenvedélye a luxusautók. Havonta cseréli a kocsijait 40-50 millió forint értékben.

„Imádom az autókat. Most pont eladom az egyik nagy álmomat, amit meg tudtunk teremteni nekem. Most egy még drágább autó jön, hangos lesz nagyon, igazán feltűnő leszek vele: arany színű lesz, fekete kerekekkel" – mondta az Origónak Bárány Aurél, aki egyébként pont egy luxusautókról szóló, polgárpukkasztó felvétellel robbant be a köztudatba, TikTok videója kétmillió embert ért el. Úgy fogalmazott, kapott miatta hideget-meleget, azóta el is távolította a felvételt az internetről. Arról viszont nem tett le, hogy ismert legyen, még ha ez néha nehézségekkel is jár.

Furcsán éreztem magam először a forgatásokon, nagyon lámpalázas vagyok. Csabit és Olivért ismertem, mégis rossz volt, mert én voltam a legfiatalabb. Ezt az összes bulin, összejövetelen éreztetik velem, ezért keményen meg is mondtam nekik a véleményemet" – magyarázta a fiatalember, aki saját bevallása szerint nagyon érzékeny.

„Érzékeny ember vagyok, de nem mutatom ki, erős embernek próbálom beállítani magam, de azért ez nem olyan egyszerű. Most cseppentem bele ebbe a világba, elég keményen kapom a negatív kritikákat, de ez is lehet jó reklám. Remélem még sokra fogom vinni. Nagyon sok tervem van, a műsor egy jó kiindulási pont nekem. Végre szeretnék letenni valamit az asztalra, hogy büszkék legyenek rám a családtagjaim. Eddig nem csináltam nagy dolgokat, nyilván dolgozom, mint nagyon sok fiatal. Ez egy alapelvárás a szülőktől, hogy dolgozzon a gyerekük és igenis a saját lábára kell állni a nagyvilágban. A Forma–1en dolgozom, mindenes vagyok, ha kell, akkor éppen a tányérokat viszem. Ahol van futam a világban, oda megyek" – tette hozzá Bárány Aurél, aki továbbtanulni nem szeretne, de a gimnáziumot mindenképpen befejezi.