Sokáig valódi álompárnak tűntek, ezért is lepett meg sokakat, hogy Király Viktor és Király-Virág Anita elválnak. Az influenszer jó ideje az énekes nélkül él, és amióta hivatalossá tették a válást, sokkal merészebb képeket mutogat magáról az Instagram-oldalán. Most egyetlen szalmakalappal takargatja a melleit, és örömmel zsebeli be a férfiaktól kapott bókokat.