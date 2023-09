Harry herceg botrányos könyvének megjelenése óta állítólag a két testvér már egyáltalán nem beszél egymással. Meghan Markle férje ugyanis arról is írt többek között, hogy felnőttek voltak, amikor testvére, Vilmos herceg megütötte. Ez annyira mélyen érintette a trón várományosát, hogy nem beszél az öccsével. Most azonban állítólag kedveskedik valamivel Harrynek.

Grant Harrold, III. Károly brit király egykori komornyikja szerint Vilmos herceg valami meg fogja lepni Harryt annak 39. születésnapján szeptember 15-én.