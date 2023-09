Megszólalt Opitz Barbi barátja, Serleg Albert, akivel az énekesnő már többször szakított – de aztán mindig újra összejöttek, most is épp együtt vannak.

Opitz Barbi karrierjének láthatóan nem tesz jót a Serleg Alberttel való kapcsolata, az énekesnő azonban – rövidebb szünetekkel – eddig kitartott a fiú mellett, annak 20. születésnapjára érzelmes videomontázst is készített:

Serleg Albert ennek kapcsán így nyilatkozott a viszonyukról: "Sok negatív körülmény ért minket, ha boldogok vagyunk, akkor is bántást kapunk. Barbi hirtelen haragból néha kiír ezt-azt, de sosem gondolja komolyan a szakítást. Kissé forróvérű" – mondta a Borsnak.