Húsz éve, 19 évesen választották Európa szépévé Laky Zsuzsit, aki ezzel 100 ezer eurót is kapott több más nyeremény mellett, miközben hírességek keresték a társaságát: Eros Ramazottival, Ricky Martinnal is találkozott, Albert monacói herceg bálján is volt díszvendég.

Voltak persze árnyoldalai is a hirtelen jött ismertségnek, Laky Zsuzsi erről így beszélt: "Nagyon szép időszak volt, rengeteg meghívást kaptam, állandóan repültem, de valahogy aztán vége lett. És most már tudom, hogy az az oka, hogy nem volt mellettem egy olyan menedzser, aki kézben tartotta a dolgokat. Nagyon fiatal voltam, nem vettem észre, hogy többen azért voltak mellettem, hogy pénzt keressenek rajtam. Biztos vagyok benne, hogy sokan lehúztak így pénzzel. Jobb, ha nem is gondolok bele mennyivel!" – mondta a Ripostnak.