Reviczky Gábor most az e heti Húzós Rónai Egonnal podcast vendége volt, ahol arról vallott, hogy immár nehezebben viseli a betegséget és a kezeléseket.

– Színházra most nem vagyok alkalmas. Most legalábbis nem. Forgatok, és ott is elfáradok, de a forgatás tartja bennem a lelket, illetve az, amikor felvétel van, mert akkor semmit nem érzek, de utána elfáradok. Nagyon hamar elfáradok, de hát ez valószínűleg a kemótól van, és remélem, hogy ennek most már vége lesz – mondta Reviczky Gábor, aki azt is elmesélte, hogy mielőtt kiderült a betegsége, már évek óta benne lappangott a súlyos kór.

– Kiderült, hogy a csontban ötszörös áttét van, továbbá van még egy nyakmirigyrákom is. Ez már egy szövődmény, és nem ugyanaz a ráksejt, mint ami a prosztatában volt, hanem tovább fejlődhetett. Emiatt pedig persze, hogy bevállalom a kemót, mert a legszörnyűbb halál a csontrákos halál, amikor üvöltve halnak meg a betegek a fájdalomtól – idézi a Blikk a műsorban elhangzottakat.