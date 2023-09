Baukó Éva régi tévés szerepléseire emlékezett, azt is elmondta, miért volt folyton részeg a kamerák előtt.

Baukó Éva az ismertté válásáról, a Bárról és a Való Világról beszélt egy friss interjúban, ahol italproblémájáról is szót ejtett: "A VV előtti időszakban az exemnél laktam, mert a 2008-as gazdasági válságban a szüleim tönkrementek, és nem volt hová mennem. Sajnos akkoriban már elég rossz állapotban voltam, kialakult nálam egy pánikbetegség, amit alkohollal próbáltam csillapítani. A válogatón elhallgattam ezt a problémámat, és úgy mentem be a villába, hogy a nadrágzsebembe bele volt varrva néhány nyugtató, hogy be tudjam venni őket, ha baj van. Persze aztán szóltam a szerkesztőknek erről, és nem volt belőle semmilyen gond" – mesélte a Blikknek.