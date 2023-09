Mindenki igazi álompárnak tartotta őket, ám most mégis úgy döntöttek, külön folytatják tovább életüket.

Hugh Jackman elválik feleségétől, Deborra-Lee Furnesstől, akivel már 27 éve házasok. Hollywood álompárjának számítottak, mivel a színész a korkülönbség ellenére is rajongott a feleségéért. Az 54 éves színésznek és 67 éves feleségének két gyereke van: Oscar 23 éves, Ava pedig 18 - írja a Bors.

"Áldottak vagyunk, hogy férjként és feleségként közel három évtizedig együtt élhettünk egy csodálatos, szeretetteljes házasságban. Az utunk most változóban van, és úgy döntöttünk, különválunk, hogy egyénileg is fejlődni tudjunk. A családunk volt és mindig is az lesz a legfontosabb számunkra. Hálával, szeretettel és kedvességgel vállaljuk ezt a következő fejezetet. Nagyra értékeljük a megértésüket a magánéletünk tiszteletben tartása terén, miközben családunk végigkíséri ezt az átmenetet mindannyiunk életében" - áll a házaspár közleményében.

A 13 év korkülönbség ellenére látszólag rajongtak egymásért, azt nyilatkozták korábban, hogy az 1996-os esküvőjük óta sosem töltöttek két hétnél több időt külön.

Idén áprilisban volt a 27. házassági évfordulójuk, és a Marvel-filmek sztárja egy megható üzenetet küldött feleségének:

Szeretlek, Deb. Ma van a 27. házassági évfordulónk. 27 év! Nagyon szeretlek. Együtt egy gyönyörű családot hoztunk létre. A nevetésed, a lelked, a nagylelkűséged, a humorod, a pimaszságod, a bátorságod és a hűséged hihetetlen ajándék számomra. Teljes szívemből szeretlek.

Hugh soha nem szégyellt beszélni a házasságáról, és dicsérte Deborra-Lee-t, amikor 2017-ben sikerfilmjét, a The Greatest Showmant reklámozta. Egy interjúban Deborra-Lee-t a „legjobb barátjának" és a fő támogatójának nevezte mind karrierjében, mind magánéletében.