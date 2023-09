Nem nagyon tud újdonsággal előrukkolni az RTL Klub "tehetségkutató" műsora, a The Voice, hisz ahelyett, hogy valóban friss tehetségeket kutatna, jobbára itt-ott már látott, kétségbeesetten befutni akaró énekeseket szedett össze a harmadik válogatóra. A Voice nézettsége - ennek megfelelően - tragikus. Nem kíváncsiak az emberek az RTL Klub újabb bukására.

A Voice második válogatója után a harmadik is tartogatott kínos pillanatokat, főleg a magát Manuelnek nevező zenész tette megint alacsonyra a lécet – például amikor Miklósa Erikát azzal piszkálta, hogy nem zavarja-e, hogy a lánya az ő számait hallgatja "az operettek meg ilyen izék" helyett. A kétségtelenül nagy opera-énekesnő erre előadott egy részletet a Traviatából, amire - fogalmazzunk finoman - a nem különösebben művelt és tehetséges fiatalember csak bólogatott, "vágom, hogyne vágnám", mondogatta.

A nézők is leginkább Manuel szerepét nem értik, ez derült ki egy Reddit-csoportból is, ahol a harmadik válogatót beszélték ki.

"Oké, de a Manuel gyereket hogy lehet olyan szerepbe rakni, ahol neki kéne nála sokkal idősebb és tapasztaltabb énekeseknek mondania, hogy »Oké ember, jó vagy, én beválasztanálak magamhoz, mert nálam sokat tanulhatsz«. Mit b*zmeg? Szerencsétlen gyereket úgy rakták össze, hogy ne guruljon szét – írta egy felhasználó.

"Ja. Ezen gondolkodtam én is múltkor, mikor egy full képzett, világ több országában koncertező srác jött. Vajon egy Manuel mit tudna neki átadni?" – válaszolt egy másik hozzászóló.

Tegyük hozzá: nem az a jellemző, hogy a jelentkezők korábban is bárhol sikeresek lettek volna. Vagy tudnak énekelni.

Nem tudtak befutni, elmentek a Voice-ba

A The Voice harmadik válogatójában több "ismerős" arc is megjelent, akik korábban hiába próbálkoztak a befutással, főleg az RTL Klub korábbi műsoraiban. Többen érkeztek például az X-Faktorból, az pedig megint csak Manuelt minősíti, hogy az egyikükre nem is emlékezett – pedig ugyanabban a szériában versenyeztek. Vagy úgy tett, mintha nem emlékezne.

Feltűnt a színpadon olyan énekes, akinek a Spotify-on a saját dalai is fent vannak – azt azonban már nem tette hozzá, hogy azoknak még negyven hallgatója sincs havonta. Kíváncsiak vagyunk, a The Voice mennyit lendít majd a "karrierjükön".

Nem nehéz a válasz: semmit. Hiszen ahhoz sikeres műsor is kellene. Ez pedig nem az.