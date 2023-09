Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Molnár Gusztáv váratlanul elhagyhatta a szigorú komlói elvonót, ahol hosszú hónapokat töltött el, hogy leszokjon az alkoholról. A színész teljesen tönkretette az életét az alkoholizmusa miatt, kisfia láthatását is elvesztette, majd második felesége is úgy döntött, hogy elhagyja.

Most a Blikknek mesélt arról, hogy érzi magát az elvonó után.

"Visszatekintve, sokszor szégyelltem magam, és rettenetesen cikinek találom, ahogyan akkor viselkedtem, de ma már tudom, hogy az alkoholizmus egy betegség, a függőséget pedig tisztelni kell. A függőségből nincs gyógyulás, olyan ez, mint együtt élni a cukorbetegséggel: nem eszem cukrot, mert tudom, hogy baj lesz" - magyarázta.

Molnár Gusztáv nem tagadja, az első időszak az elvonón nehéz volt, a bevonulása előtt pedig még úgy gondolta, nem éri meg 2023 őszét.