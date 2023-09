MC Hawer sosem titkolta, hogy húsz éven át küzdött az alkoholizmusával. Most keményen odaszúrt a többi előadónak, mert úgy gondolja, hogy sokan nem vallják be, ha hasonló problémákkal küzdenek.

MC Hawer nem kertelt, szerinte sokan nem merik felvállalni a problémáikat, pedig rengetegen küzdenek függőségekkel. Az utóbbi időben is egyre több előadóról derült ki, hogy szenvedélybeteg, de sokan még maguknak is hazudnak erről. A mulatós zenész az Instagram-oldalán tette közzé a bejegyzést, melyben a saját szenvedélybetegségét is említi, majd kitér a mai sztárokra, akikről számára egyértelműen látszik, hogy gondjaik vannak. MC Hawer szerint a zenésztársadalom a leginkább érintett ebben, mert hajlamosabbak arra, hogy valamilyen tudatmódosító szert használjanak.

Mi, akik sikeresek vagyunk a zenében, sokkal esélyesebbek vagyunk a ráfüggésekre. Hiszen azért választottuk ezt a hivatást, mert ki akartuk élni kreativitásunkat és szenvedélyünket. De sokszor pont a sikerességet, népszerűséget nem könnyű elviselnünk. Mert senki sem tudja előre, milyen lesz az. Hisz előtte ismeretlen volt számunkra is. Aztán az ezzel járó súlyt próbáljuk meg könnyíteni. Ki szerrel, ki alkohollal" - kezdte a zenész.

"Ami a lényeg: szerintem MINDEN SIKERES ELŐADÓ SIKERFÜGGŐ "SZENVEDÉLY"(BETEG). A sikerességnél egy rosszabb van: a SIKERTELENSÉG... Tehát inkább szürcsölöm a siker levét, ami nekem pont elég és ezért örökké hálás leszek nektek" - szúrt oda keményen a zenésztársainak MC Hawer, ezzel arra utalva, hogy sokan próbálkoznak sikeresek lenni, ha nem megy, akkor drogok, vagy alkohol után nyúlnak.

Egyelőre még nem reagált senki a súlyos vádakra, de valószínűleg elég sok zenészt megbántott a mondandójával.