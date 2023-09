Februárban vágott bele a pornózásba Molnár Anikó, aki úgy érezte, hogy nem keres elég pénzt a civil foglalkozásával. Az egykori valóságshow-szereplő egyáltalán nem bánta meg a döntését, sőt büszke arra, hogy mennyi pénze van a szexképeiből. A ma 48 éves Molnár Anikó még a születésnapját is a pornóoldalán ünnepli, még több előfizetőt szeretne magának.

Molnár Anikó nem bánta meg azt, hogy OnlyFans-oldalán mutogatja magát, amit azzal magyaráz, hogy nincs családja és férje, így nem tartozik senkinek magyarázattal. Édesanyja is támogatta lányát a döntésben, mivel együtt élnek, így be tudták fejezni az otthonuk felújítását is.

Bár az egykori valóságshow-szereplő sikeresnek érzi magát, még több előfizetőt, és még több pénzt szeretne magának, ezért folyton hirdeti a szexoldalát a többi közösségi oldalán. Most a 48. születésnapját is arra használta fel, hogy népszerűsítse magát, és meglepetéseket ígér azoknak a férfiaknak, akik hajlandóak fizetni a meztelen fotóiért.

