Újabb luxusutazásról jelentkezett be közösségi oldalán Berki Mazsi, aki a tengerparton fotózta magát, elsősorban hatalmas melleit, melyek szemmel láthatólag egyre nagyobbak. Az özvegy egy fehér, mélyen dekoltált felsőben pózolt a kamerának, de szinte már rá sem ismerni. Arca is teljesen megváltozott a szájfeltöltéstől, és hosszú póthaja is egyre szőkébb.

Berki Mazsit rengetegen támadják életvitele és viselkedése miatt is, de őt ez egyáltalán nem érdekli, élvezi, hogy sok pénzt kap a gazdag barátjától. A fotója mellett azoknak üzent, akik kritizálják őt, ezzel kifejezve azt, hogy mennyire nem foglalkoztatja őt az, hogy ki mit gondol róla.