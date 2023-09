– Nekem korábban már volt egy borbélyüzletem, ez gyakorlatilag annak az újragondolása – kezdte Gesztesi Dávid, akinek a fiatal kora ellenére jó érzéke van az üzlethez. – Nincs fodrász végzettségem, de tinédzserkorom óta fontos számomra a hajam ápoltsága, éppen ezért nagyon gyakran jártam szalonba. Idővel pedig arra gondoltam, mi lenne, ha lenne egy saját üzletem...

Így született meg a Gesztesi Hair Stúdió, a vállalkozásba pedig belevette a bátyját, Mátét is, akivel nagyon jól kiegészítik egymást.

A testvérek az édesapjuk elvesztése óta is nagyon összetartóak, a szalonnal ráadásul az édesapjuknak, a 2020 januárjában tragikus hirtelenséggel elhunyt népszerű színművésznek, Gesztesi Károlynak is emléket állítanak. A hajstúdió különlegessége a remek szakembereken kívül az, hogy a falat egy, az édesapjukról készült fotó is díszíti - írja a Blikk.