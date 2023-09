Krausz Gábor sztárséf is szerepel a TV2-n látható Dancing with the Stars következő, immár negyedik évadában, de nem ez az egyetlen új kihívás, ami megtalálta. Ő lesz ugyanis a Hilaris Hotels elnevezésű, vadonatúj szállodalánc executive séfje, ami azt jelenti, az ő feladata lesz, hogy kidolgozza a szállodalánc új gasztronómiai koncepcióját.