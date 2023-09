Mint korábban írtuk, 2022-ben, A Nagy Ő-ben szerepelt Beaként (ez a valódi neve), akkor visszafogott nőnek ismerhették meg a nézők, de kiderült róla, hogy pucéran mutogatja magát az interneten Marilyn La Rose néven. Árpa azonnal kirakta a műsorból, amikor megtudta, mivel foglalkozik.



A nő azóta is aktív, ingyenes és fizetős oldalon is, erotikus tartalmakat tesz ki, kevés ruhában vagy épp meztelenül mutogatja magát. Az Instagramon is posztolgat, egyszer arról számolt be a követőinek, hogy mikor megérkezett a pizzafutár, teljesen meztelenül nyitott neki ajtót.

Újabb képein félmeztelenül, tangában látható, a fotókért lapozzon!