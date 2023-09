Berki Mazsi

A követők mindent kiszúrnak. Így volt ez a celeb szájfeltöltésével kapcsolatban is.

Nagyon furcsa lett az arca. Tuti, hogy volt egy kis töltike. Múltkor valaki írta itt, hogy a mell után a szája következik. Nem kellett sokat várni, és igaza lett" – írta egy követő. A celeb nem titkolta, plasztikai sebésznél járt.

A természetesség híve vagyok és fontosnak tartottam, hogy mindenképpen olyan dúsítást kapjanak az ajkaim, hogy az ne keltsen mű hatást – magyarázta Berki Mazsi. Ez nem az egyetlen változás Berki Krisztián özvegyének testén, az édesanya ugyanis megcsináltatta a melleit, amik most még nagyobbnak tűnnek.

Hogy mi áll a drasztikus változás hátterében, nem tudni, de könnyen lehet, hogy Berki Mazsi új párjának, Zoltánnak szeretne még jobban tetszeni. Olyannyira, hogy a haját is kiszőkítette.

Nagyon csinos, jól áll. Viszont a régi Mazsi nekem jobban tetszett. Legalább öt hasonló kinézetű hölgyet tudnék most itt megemlíteni, akik műszájjal, műmellel, s póthajjal hódítanak, és gyakorlatilag ugyanúgy néznek ki, mint most Te. Az "érték" nem itt kezdődik, te ezektől sokkal különb ember vagy" – írta a celeb egyik követője őszintén.

Horváth Gréta

A celebet egy óriás csalódás érte, ugyanis Meggyes Dávid elhagyta őt Stana Alexandra miatt.

Az édesanya nem tétlenkedett a válás után. Mindig is csinos volt, de úgy döntött, elkezd dolgozni önmagán, és ennek meglett az eredménye. Azóta egy remek párkapcsolatban él, és teljesen megváltozott a külseje.

Elhatároztam magam keményen, hogy nem megkeresem a régi a Grétát, hanem létrehozom az újat. Azt aki mindig is lenni akartam! Nyilván nem könnyű, sőt nagyon nehéz és félelmetes, de minden démonom ami a fejemben van, és a visszatartó hiedelmeket, szó szerint nyesem le. Kegyetlenül" – magyarázta közösségi oldalán Horváth Gréta. Újult megjelenéséhez nem csak a lelki és fizikai munka járult hozzá, a celeb többször is kés alá feküdt. Megcsináltatta többek között az orrát, már csak a legbonyolultabb műtét, a hasplasztika van hátra.

Zimány Linda

Zimány Linda tinédzserként lett ismert, az elmúlt több mint húsz évben azonban olyan sokszor feküdt kés alá, hogy szinte rá sem lehet ismerni. A modellt rengeteg kritizálták a műtétek miatt, amiket ő egyébként egyáltalán nem titkolt soha.

Fel van töltve a szám, volt egy orrműtétem, amire az orrsövényferdülésem miatt került sor, illetve a mellemet is megműttettem. Ezeket soha nem is titkoltam, és szerintem nincs is ezzel gond" – nyilatkozta Zimány Linda.

Az első mellműtétem kicsivel több, mint tíz éve egy nagyon sokszor átrágott, gondosan megfontolt döntés volt az életemben, és soha nem is bántam meg. Megbeszéltük az orvosommal akkor, hogy az implantátumot tíz év elteltével majd "illik" kicserélni, hiszen neki is fontos az én egészségem és a testem is sokat fog változni ez alatt az idő alatt."

