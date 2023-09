Bár sosem ismerte el Marics Peti és Kovács Gyopár, hogy egy párt alkotnak, de rengeteg jele volt annak, hogy több van közöttük barátságnál. Többen is azt állították, hogy együtt látták őket, nemcsak a ValMar klipforgatásának alkalmával, hiszen a fiatal színésznő több koncetre is elkísérte Maricsot. Rengeteg kritikát kaptak a titkos szerelem miatt, ugyanis a pletykák szerint a zenész vele csalta meg Tóth Andit, ezért ért véget a kapcsolatuk. Most úgy tűnik, hogy ennek a kapcsolatnak is vége.