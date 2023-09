Eltelt már jó pár hónap azóta, hogy az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát című műsor stábja és szereplői hazatértek. A sajtótájékoztatón izgatott, vidám emberek várták, hogy a képernyőn is láthassák, hogyan szerepeltek a TV2 kamerái előtt. Közöttük volt Kucsera Gábor és Tóth Dávid; Kempf Zozo és Pető Brúnó; Hegyes Berci és szerelme, Vágner Fanni; Nagy Alekosz és barátnője, Varsányi Réka; Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka; Sipos F. Tamás és fia, Dani igazoltan hiányoztak a vetítésről, de Kecskés Enikő és Kafiya Rea Milla nem mulasztották el azt. Ördög Nóra újult erővel vág bele legújabb feladataiba, Latin-Amerikára viszont nagyon sokat gondol.

Egészen elképesztő kalandokat éltünk át, de azért azt tudni kell, hogy egy ilyen forgatás távolról sem a pihenésről szól. Sokszor eszembe jut, hogy egyszer vissza kéne menni úgy, hogy csak nyaralunk, jó lenne alaposabban is felfedezni ezeket a gyönyörű vidékeket – kezdte az Origónak az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát műsorvezetője, aki azt is elárulta, hogy ilyenkor nem a tipikus turistás helyeken járnak, hanem belelátnak a helyiek hétköznapjaiba.

"Guatemala kifejezetten egy olyan ország, ahová szívesen visszamennék. Ott kevesebb időt töltöttünk, szívesen körbenéznék alaposabban. Ugyanakkor a mexikói stáb volt az, akikkel szorosabb kapcsolódásunk is kialakult. Nagyon jó fej, csupa szív csapatot kaptunk, igazán a szívünkhöz nőttek. Nekem nagyon megindító volt, hogy milyen gondoskodással figyeltek ránk. A helyi viszonyok megkövetelték, hogy velünk tartson egy biztonsági őr is, Hector, aki különösen figyelmes és odaadó volt velünk

- emlékezett vissza Ördög Nóra, és egy történetet is elmesélt vele kapcsolatban.

"Egyik este már befejeztük a forgatást, a stáb elindult vacsorázni, és mondtam Hectornak, hogy csatlakozzanak hozzánk ők is a sofőrrel, ha van kedvük. Igent mondott, de láttam, hogy vonakodik, ekkor értettem meg, hogy valójában fáradt és pihenne, csak azért csatlakozna, hogy gondoskodjon a biztonságomról. Extra feladatot semmiképpen nem szerettem volna adni neki egy hosszú és fárasztó nap végén, így megnyugtattam, hogy nem lesz gond, együtt megyek haza a többiekkel, nyugodtan pihenjen. Ha megnyugtatja, megosztom vele a lokációmat, hogy lássa, merre vagyok, és küldök egy sms-t is, amikor visszaértem, nyugodtan pihenje ki magát. Beleegyezett. Ám amikor jöttünk ki az étteremből, akkor vettem észre, hogy Hector ott áll az étterem mellett a sarkon, mert a lelkiismerete csak nem engedte, hogy ne legyen ott és ne vigyázzon rám. Nem jött be, csak ott állt és várta türelmesen, hogy befejezzem a vacsorát. Nagyon megható volt számomra ez a gesztus" – mesélte Ördög Nóra, akinek nem csak a szép pillanatokból, de a nehéz helyzetekből is kijárt.

"Volt egy-két olyan szituáció, amikor a helyi biztonságiak tanácsára inkább odébbálltunk. Volt, hogy el kellett kerülnünk bizonyos falvakat vagy adott esetben át is kellett tervezni a dolgainkat, mert látszott, hogy nem fogadnak minket igazán szívesen. Ott keményen mennek a bandaháborúk, le vannak osztva a területek. Azt gondolom, ha az ember helyi kísérővel van és betartja a játékszabályokat, akkor nem történhet baj, így mi is biztonságban éreztük magunkat végig" – magyarázta a családanya, aki a forgatás óta sem áll meg. A műsorok egymást követik, és még saját üzletei is vannak. Mégis hogy tud minden fronton ilyen jókedvűen helytállni?

"Alapvetően ilyen típus vagyok. Valószínűleg engem, ha kivontok a forgalomból, akkor érzem magamat kevésbé komfortosan, de azért a balanszra folyamatosan ügyelnem kell. Vannak nyugisabb napok és utazásaink is voltak, amik a pihenésről szóltak. Ezt a kényes kis egyensúlyt kell mindig valahogy megtartani, meg visszabillenteni. Az a jó, hogy csupa olyan dolgot csinálunk, amit nagyon szeretünk. Fárasztó, de ez egy jól eső fáradtság a nap végén. Kihívásokkal teli az iskolai rutinba visszadöccenni, különböző szakkörökre eljuttatni a gyerekeket, közben most is forog a Big Shot, a férjem fotós tehetségkutató műsora. Úgyhogy reggel ott kezdtem, elindítottuk a versenyt, aztán iderohantam, innen pedig megyek a suliba, majd vissza a forgatásra. Természetesen az egész életünk folyamatos tervezést igényel, hogy mindennek legyen helye benne, de ha megvannak a kiugrási pontok, a szelepek, ahol ki lehet engedni a fáradt gőzt, akkor menedzselhető" – magyarázta a műsorvezető, akinek van egy bevált én ideje.