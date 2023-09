Nemrég jelentette be Radics Gigi, hogy szakítottak gyereke apjával, de nem szomorkodik tovább. Az énekesnő folyton elfoglalja magát valamivel, hamarosan a Dancing with the Starsban is feltűnik. Radics Giginek úgy tűnik, hogy egyre több az önbizalma, hiszen egyre gyakrabban hangsúlyozza ki a nőiességét szexi ruhákban. Fogyása óta is egyre merészebb, most egy nagyon szexi fehérneműs fotózást is vállalt és büszkén tette közzé az egyik fotót, ami róla készült. Radics Gigi fekete, csipkés fehérneműben és egy combcsizmában pózolt a kamerának.