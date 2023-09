Nem mindenki tudja jól feldolgozni az ismertséget, népszerűséget, folyamatos pörgést, állandó médiafigyelmet: számos színész, zenész, tévésztár nyúlt a pohár vagy a gyógyszerek, drogok után. Volt, aki magától vonult be zárt pszichiátriai osztályra, másokat a családja vitt be oda. Alább pár példa olyan sztárokról, akiknek életük egy szakaszában csak a teljes elzárás segített.

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe 1962-ben, 36 éves korában halt meg szándékos barbiturát-túladagolás következtében. Halálát illetően számos összeesküvés-elmélet látott napvilágot, de abban sokan egyetértettek, hogy élete tele volt személyes és mentális problémákkal.

Amikor a The Misfits, a Kallódó emberek című filmben szerepelt, élete annyira szécsúszott, hogy terapeutája egy New York-i pszichiátriai klinikára küldte. Monroe abban a hitben volt, hogy egyedül lehet majd, kap időt a pihenésre, de valójában a pszichiátriai osztályukon helyezték el. Marilyn Monroe gyűlölte az ott töltött időt. A problémák azonban a kezelés után sem oldódtak meg, végül gyógyszer-túladagolás végzett az egykori bálvánnyal.

Mariah Carey

Az 1990-es évek egyik legnagyobb popdívája. Első, önálló albuma azonnal hatalmas sikert aratott, világszerte több mint 15 millió példányban kelt el. Ennek a sikernek és az azt követő albumoknak köszönhetően az évtized legkelendőbb női előadója lett.

Careyt sem kerülhette el egy érzelmi és fizikai összeomlás, amelyet a Glitter című filmje forgatása alatt következett be. 2001-ben a Westchester North kórházban kezelték, miután "érzelmileg zavartnak" tűnt. Voltak olyan hírek is, hogy öngyilkossági kísérletet kísérelt meg, de ezek a pletykák végül nem igazolódtak be. A popdíva akkoriban kiszámíthatatlanul viselkedett nyilvános szereplései során, és sokan nagyon aggódtak érte, de végül felépült.

Robbie Williams

Ő volt az Egyesült Királyság történetének legsikeresebb fiúbandája, a Take That legismertebb tagja. Williams három rendkívül sikeres album felvétele után kilépett a formációból, 1996-ban a szólópályát választotta.

Mint sok ezer másik popsztár, ő is küzdött a drogokkal, az alkohollal és a depresszióval a csúcsra vezető úton. Többször is elvonóra ment, hogy kezelje drogfüggőségét, ami elmondása szerint az egész életében tapasztalt depresszió következménye volt. 2007-ben Williams bejelentkezett az arizonai Meadows Klinikára, az Egyesült Államok egyik ismert pszichiátriai intézetébe, amely orvosai a depresszióra, szorongásra, bipoláris zavarra és más mentális betegségekre specializálódtak.

2018-ban Robbie Williams azt mondta, van egy betegség a fejében, ami szerinte meg akarja ölni. Olyan hullámvasútként élte meg ezt a folyamatot, mint amin elképzelése szerint egykori barátja, George Michael ülhetett. Annak a pályának a vége az lett, hogy a zenész 2016 karácsonyán meghalt, éppen ezért féltette az életét Robbie Williams is - bár már nagyon sokszor közel volt a halálhoz.

Különböző függőségi problémái voltak már egész fiatalon, és ezeket nem sikerült teljesen kezelni. Akkoriban úgy írta le a mentális gondjait, hogy „néha teljesen eluralkodik rajta, néha pedig ez lesz az az eszköz, ami a színpadra segíti". Amikor arról kérdezték, esetleg George Michael halála segített-e neki abban, hogy visszataláljon a régi vagy akár csak egy normális kerékvágásba, azt mondta, nagyjából igen, és azóta úgy érzi, Isten kegyelméből mehet az úton.

A cikk folytatódik, lapozzon!