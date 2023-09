Kerry Katona - teljes nevén Kerry Jayne Elizabeth Katona - brit énekesnő, az Atomic Kitten alapítótagja. 1998 és 2001 között volt a lánybanda tagja, majd 2012-től újfent velük lépett fel. Egyik nagyapja magyar volt, a II. világháború alatt hagyta el az országot, Angliában telepedett le. Kerry anyját egy prostituált szülte, aki egy sikátorban hagyta - akárcsak a testvérei, az édesanyja is egy gyermekotthonban nőtt fel.

Az énekesnő, aki már 41 éves és öt gyermek anyja, divatmodell volt egykor, most is gyakori szereplő a brit bulvárban. A brit Metro cikke szerint többször is nulláról kellett kezdenie, de most újfent drága villában él, teljes jómódban. A lap úgy tudja, hogy ehhez az OnlyFans is kellett, ugyanis Katona a meztelen képeit oda pakolja fel, a 18-as karikás, korhatáros oldalra pedig csak azok tudnak bekukkantani, akik kifizetik a 18 fontos havidíjat.

Az énekesnő ezt nem is tagadja, szerinte semmi különös nincs abban, hogy meztelenkedik: ilyen képek már megjelentek róla korábban magazinokban, most viszont újakat tölt fel, és ezért fizetnek is az emberek. Vett időközben házat, Lamborghinit és gyermekei újra magániskolákba járnak. Saját divatcége is van, a KerryBoutique, a Mirror pedig úgy tudja, a fotókkal havi több tízezer fontot keres.



