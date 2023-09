Andrei Mangra oszlopos tagja volt a Dancing with the Starsnak a show első évada óta, olyan partnerekkel táncolt, mint Gabriela Spanic, Rubint Réka és Tóth Andi, akivel meg is nyerték a második évadot. Most azonban sokak bánatára nem tér vissza a profi táncos és azt is elárulta, hogy miért döntött így, mire készül jelenleg.