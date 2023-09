Az Oscar-díjra jelölt színész, Hugh Jackman elválik feleségétől, Deborra-Lee Furnesstől, akivel már 27 éve házasok. Pár lap úgy tett, mintha meglepő lenne a hír, de korábban már voltak pletykák arról, hogy enyhén szólva nem minden stimmel a házaspár körül. Sokan arról beszéltek, hogy házasságuk tele volt hazugságokkal, és könnyen lehet, hogy nem egy meghatóan szép, gyönyörűséges szerelem ért véget könnyek között, hanem lezárult egy hollywoodi hazugságsorozat. Hiszen folyamatosan egy tökéletes házasság sokszor nem is kérdezett, olykor szexuális részleteket tolakodóan a nyilvánosság elé tárt csodájával traktálták a közvéleményt. Hetekkel a válás bejelentése előtt is.

Mint ismert tehát, válik az Oscar-díjra jelölt, kiváló színész, Hugh Jackman és nála 13 évvel idősebb felesége, Deborra-Lee Furness. 1996-ban kötöttek házasságot és azóta állítólag nem töltöttek el két hétnél többet egymás nélkül. Állítólag. A közleményük a szokásos hazug harmóniát sugallja: "Áldottak vagyunk, hogy férjként és feleségként közel három évtizedig együtt élhettünk egy csodálatos, szeretetteljes házasságban. Az utunk most változóban van, és úgy döntöttünk, különválunk, hogy egyénileg is fejlődni tudjunk. A családunk volt és mindig is az lesz a legfontosabb számunkra. Hálával, szeretettel és kedvességgel vállaljuk ezt a következő fejezetet. Nagyra értékeljük a megértésüket a magánéletünk tiszteletben tartása terén, miközben családunk végigkíséri ezt az átmenetet mindannyiunk életében" - áll a házaspár megmosolyogtató közleményében. Erről itt írtunk korábban.

A válás ötlete aligha egyik napról a másikra született, ennek fényében meglehetősen hazugnak tűnik, hogy idén áprilisban, amikor már nyilvánvalóan látszódtak a problémák, a filmsztár milyen giccses üzenetet küldött feleségének, amit persze eljuttatott a világnak is: "Szeretlek, Deb. Ma van a 27. házassági évfordulónk. 27 év! Nagyon szeretlek. Együtt egy gyönyörű családot hoztunk létre. A nevetésed, a lelked, a nagylelkűséged, a humorod, a pimaszságod, a bátorságod és a hűséged hihetetlen ajándék számomra. Teljes szívemből szeretlek." Jackman amúgy mindig túlcsorduló szeretettel beszélt a házasságáról, egy interjúban Deborra-Lee-t a „legjobb barátjának" és a fő támogatójának nevezte. Sokszor filmjeivel kapcsolatos rekláminterjúiban is belekeverte tökéletesnek mondott magánéletét.

Mi Hugh Jackman válásának valódi oka?

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness szakítása már jó ideje "benne volt a levegőben" - mondta egy, a párhoz közel álló "forrás" egy brit lapnak. Szerinte ezen csak azok lepődhettek meg, akik nem követték a páros életét. Hozzátette: "Ez a szétválás már egy ideje megtörtént. A barátok és a család tudott róla".

Már egy ideje problémák lehettek kettejük között, valószínűleg még azelőtt szétmentek, hogy Jackman tavaly visszatért a Broadwayre a The Music Man című darabban. Deborra-Lee Furness akkor már nagyon ritkán bukkant fel férje mellett.

Ehhez képest 2022 februárjában egy interjúban Deborra-Lee Furness szerint minden a legnagyobb rendben volt: "Igen, mindent együtt csinálunk" - mondta, hozzátéve, hogy semmi olyan rossz szokása nincs a férjének, amit ő idegesítőnek találna. Vagyis, férje tökéletes férj. (Tegyük hozzá: színésznek tagadhatatlanul az, még a gyengébb filmekben is mindig jó.)

Az asszony amúgy a szexuális életükről is beszélt, meglehetősen részletesen, és ebből adódóan nem túlságosan kulturáltan - és persze ki tudja, mi volt a célja, és főleg, mi igaz ebből: "Eleinte nem örültem, hogy elvállalta Farkas szerepét - hülyeségnek tartottam. Egy házasságban egyszer mindenki hibázhat, és bevallom, én ebben az esetben igazán mellélőttem. Mostanra annyira megtetszett a figura, hogy még az ágyban is bevetjük, Hugh többször is viselte a jelmezt a hálószobában. Mit ne mondjak, elég sok ágyneműnk bánta a dolgot! - mesélte (vagy hazudozott) a Rove and Sam show-ban.

Most akkor valóban egy veszedelmes farkas az ágyban Hugh Jackman, aki valósággal széttépi feleségét?

A feleségét felfokozott házastársi vágyában szinte széttépő Farkas legendája mintha eltűnt volna. Már tárgyalnak a felek a 290 millió dolláros vagyonuk felosztásáról. Az 54 éves filmsztár és 67 éves felesége hatalmas ingatlanportfólió és egyéb vagyontárgyak birtokosa, melyet (óh, hogyan is másként... - legalábbis a nyilvánosság előtt) egyenlően kívánnak felosztani – számolt be a US Weekly.

A Men's Health 2010-ben Hugh nettó vagyonát 257 millió dollárra becsülte, aminek nagy része a Marvel franchise-ban végzett munkájából származik. A pár a 90-es évek végén kezdte megsokszorozni vagyonát, és azóta luxusotthonok egész gyűjteményére tettek szert Ausztráliában és az Egyesült Államokban.

Mielőtt Hugh Jackman 2000-ben szerepet kapott az X-Menben, a színész feleségével egy szerényebb lakásban élt Melbourne-ben, amit 1997-ben, egy évvel az esküvőjük után vettek közösen. Bár attól azóta megváltak, most van ingatlanuk Melbournben, Sydney-ben, New Yorkban és Hamptonsban is.

Korábban egyébként Hugh Jackman nagyszerű musicalsztár volt, Londonban, a West Enden hihetetlen sikerrel játszotta például a Nemzeti Színházban az Oh! Oklahoma! című klasszikus musical főszerepét, még a kilencvenes évek második felében. Hogy hogy énekel Hugh Jackman, az egyébként kiderült A Nyomorultak filmváltozatából is, minden tekintetben tökéletes Jean Valjean volt, jogosan jelölték Oscar-díjra is.

Pletykáltak nyilvánosan is Hugh Jackmanről, a felesége is reagált

Régóta vannak amerikai hírek arról, hogy Hugh Jackman valójában a férfiakat szereti, mégis felesége imádatáról beszél nyilvánosan. Deborra-Lee Furness 2020-ban egy talkshowban beszélt is erről. Már régóta meleg, sőt én is az voltam. Aztán mindenki meglepődött, amikor megházasodtam" – ironizált az asszony az Independent szerint. Akkor arról is beszélt, számára bántó, hogy állandóan azt mondják, milyen szerencsés, amiért kifogta magának Hugh Jackmant. „Mintha a tombolán nyertem volna. Az emberek nem is veszik észre, mennyire illetlenség ezt mondani" - mondta tettetett sértettséggel.

A téma egyébként 2022-ben ismét előkerült az újságokban, akkor úgy vélekedett az asszony, ha a férje valóban homoszexuális lenne, akkor azt nem is kellene ezt eltitkolnia a világ elől. „Úgy értem, ha meleg lenne, akkor lehetne az! Nem kell már elrejtőzni a világ elől! Aztán akkor randizhatna Brad Pittel is akár. Nem mintha Brad homoszexuális lenne, de értitek, mit akarok ezzel mondani" - magyarázkodott egy podcastben.

A színész is nyilatkozott arról, hogy azt pletykálják róla, hogy homoszexuális: szerinte sokan felháborodnak ezen, de őt ez nem zavarta.

Hugh Jackmannek még egy elmélete is van, honnan indulhatott el ez a pletyka: sok éve egy meleg szerepet játszott a The Boy From Oz című Broadway-musicalben. Ott, a színpadon, egy melegcsók közben elkezdett nevetni, így tovább tartott a csók, hogy ne vegye észre a közönség, hogy nem tud uralkodni magán. A filmsztár szerint a nézők csak annyit láttak, hogy a teste meg-megremeg, és aztán elterjedt, hogy túlzottan élvezte a melegcsókot.

Hugh Jackman és más sztárok, akik sok év után váltak el

Magyarországon sem olyan meglepő, ha sok év után válnak el ismert emberek. Zséda 20 év után elvált orvos férjétől, Wolf Kati is közel 20 év után költözött el gyerekei apjától. "Mivel Ákossal nagyon jó viszonyban maradtunk, továbbra is együtt neveljük a gyerekeinket, ez nagyon fontos mindannyiunknak. Velük kapcsolatban mindig mindent ugyanúgy megbeszélünk, mint eddig, közös programokat is csinálunk négyesben" - mondta utóbbi, és azt is elárulta, hogy pszichológus segítségére is szükségük volt.

Természetesen nemcsak itthon, hanem a világsztárok közt is találunk olyanokat, akik sok év és több közös gyerek után léptek ki a házasságból. 2018 novemberében derült ki, hogy húszévi házasság után Robert De Niro elválik feleségétől, Grace Hightowertől. 1997-ben házasodott össze a színésznővel, két gyermekük született: fiuk 20 éves, kislányuk pedig 6 volt a váláskor. Már korábban is szakítottak egyszer, De Niro 1999-ben el is indította a válást. Öt évvel később azonban megújították egymásnak tett házassági fogadalmukat.

Rowan Atkinson házassága közel 24 év után romlott meg, gyerekei anyját egy fiatalabb nő miatt hagyta ott 2014-ben. Felesége, Sunetra Sastry állítólag teljesen összeomlott, amikor megtudta, hogy egy nála sokkal fiatalabb nőre cserélték le.

Atkinson és volt párja még az 1980-as években ismerkedett meg, két közös gyerekük született. Állítólag rekordgyorsasággal, egészen pontosan 65 másodperc alatt mondta ki a bíróság a válásukat, a színésznek pedig azóta született még egy gyereke az új kapcsolatból.

Ben Stiller közel 20 év után vált el gyerekei anyjától, majd két évvel később rájöttek, hogy nem bírnak egymás nélkül élni. Sokakat meglepett, mikor 2017-ben bejelentettek, hogy a hosszú házasság és két gyerek után az útjaik elválnak. "Szeretjük és tiszteljük egymást, de 18 közös év után mégis a válás mellett döntöttünk. A gyerekeket természetesen közösen, legközelebbi barátokként neveljük tovább" - állt a közleményükben. A válás után nem szakadt meg a kapcsolat, a gyerekek miatt összejártak, barátok maradtak, és szép lassan újra egymásba szerettek.

Hollywood amúgy sorra termelte ki a sztárpárokat, de nagyon sok szétesett pár év után. Jennifer Aniston és Brad Pitt, Nicole Kidman és Tom Cruise, Demi Moore és Bruce Willis, Vanessa Paradis és Johnny Depp sincs már együtt, ahogy Uma Thurman és Ethan Hawke, Kim Basinger és Alec Baldwin sem.

Mi lehet egy válás oka évtizedek után?

A szerelmeseket alakító színészeknél nem ritka, hogy a valóságban is összejönnek, ezzel csak akkor van komolyabb baj, ha otthon is várja őket valaki. Van olyan sztárházaspár, akiknél mindkét fél többéves kapcsolatból lépett ki, miután összehozta őket egy közös forgatás, más a hét hónapos terhes feleségét hagyta ott egy ismert színésznőért, Angelina Jolie pedig úgy ment hozzá a második férjéhez, hogy ő még hivatalosan Laura Dern barátja volt. Itt olvashat pár sztorit Hollywoodból, hűtlen sztárokról, tönkrement házasságokról.

Sok páros akkor esik szét, amikor a gyerekek már megnőnek, elköltöznek otthonról - eltűnik így egy fontos kötőszövet a kapcsolatból, épp akkor, amikor amúgy is életközepi válság jön sokaknál.

Hogy lesz-e zajos botrány Jackman válása körül, könnyen megy-e a vagyon elosztása, az hónapokon belül kiderül. A médiában ugyanis gyakran látni, hogy a válást követően a felek a bulvárlapokon és tévéműsorokon keresztül üzengetnek egymásnak, és beavatják a nyilvánosságot a veszekedésekbe, a válóper részleteibe. Lehet persze kulturáltan is válni - erről itt olvashat hosszabban.