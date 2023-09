Dulin Metta mesébe illő bulit rendezett Khao Manee fajtájú cicájának.

"Nagy állatbarát vagyok, fontos számomra, hogy Ahmanet mindenből a legjobbat kapja! Azért azt el kell árulnom, hogy a neki rendezett szülinapi buli részben a barátaimnak is szólt, nekik is szerettem volna kedveskedni, a legjobb sütiket, kekszeket szereztem be, hogy jól érezzék magukat" – mondta a Borsnak a Kőgazdag fiatalok szereplője, aki mindig is imádta az állatokat.

Apukám kiskoromban nagyon nem akarta megengedni, hogy állatom legyen. Egyszer azért kisírtam egy hörcsögöt. Aztán iskolás koromban befogadhattunk egy sima házi cicát, aki huszonhárom évig élt. Ő egy fekete cica volt, és nagyon szerettem, de tudtam, hogy a következő macskám fehér lesz! Minden állatból a fehér szőrűek tetszenek, kutya, ló, a fehér szőrűek kedvesek a szememnek" – magyarázta Dulin Metta, aki arról is beszélt, Ahmanet egy egyiptomi hercegnő után kapta a nevét, és pont úgy viselkedik, mint egy hercegnő.

"Például nagyon válogatós. Szóba sem jöhet, hogy beszaladjak a boltba holmi száraz tápért neki. Sokan nem néznék ki belőlem, de nagyon szeretek a konyhában tevékenykedni, és bizony Ahmanet ételét is sokszor én főzöm. Mindig minőségi táplálékot kap, hogy fényes legyen a szőre, és hosszú, egészséges életet éljen. Nem felel meg neki akármilyen lazac! Van, hogy csak beleszagol az ételbe, és inkább odébb megy. Valóban hercegnőként van kezelve: ha etetési időn kívül lép a tálkájához – saját étkészlete van –, akkor pattanni kell, és enni adni neki! A legnagyobb kényelemben és luxusban élhet. Bár az asztalnál ülve a saját tányéromból sosem adnék neki enni, azon kívül mindent szabad: az ágyamba is befekhet, ha úgy tartja kedve" – sorolta a celeb, aki nem is jönne össze olyan emberrel, aki nem szeretné Ahmanetet.