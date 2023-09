Szerdán a bíró csak összegezte az eddigi ügymenetet a Győri Járásbíróságon.

Az érzések bennem változatlanok, készülünk változatlan elszántsággal – ezt mondta a nap végén Fekete Dávid, akinek nem sok ideje maradt a készülésre, csütörtökön ugyanis folytatódott a tárgyalás. Annak ellenére, hogy az énekes védőjét kizárták az ügyből, dr. Kaposi Gergely is részt vett már akkor a tárgyaláson, mint meghatalmazott képviselő – számolt be róla a Bors. Egy már korábban meghallgatott tanút idéztek be az ügyben, szembesítés is történt, illetve a bíró megvizsgálta a begyűjtött bizonyítékokat. Az énekes magabiztosan nyilatkozott a tárgyalást követően.