Sokan szeretnek olyasmit felfedezni régi fotográfiákon, amik valójában nincsenek is ott. Egy Facebook-csoportban most például olyan fotó lett népszerű, ahol egy egy férfi látszik, amint - látszólag - egy mobiltelefonon beszélget. Ebben nem lenne semmi különös, de a felvétel 1943-ban készült az izlandi Reykjavíkban, amikor még a vonalas telefon is ritkaság volt.

Az arcán enyhe aggodalom tükröződik, miközben amerikai katonák sétálnak az utcán, alaposan felöltözve, hiszen épp hideg volt. Mobilozott a férfi vagy csak a fülét vakarta? Döntse el mindenki maga (figyelembe véve, hogy a mobiltelefonok 20-25 éve terjedtek el). Több hasonló, különös képet a cikk alatt talál.