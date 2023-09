Mint írtuk, Nádai Anikó és vőlegénye, Hajmásy Péter építkezésbe kezdtek, mert elmondásuk szerint kinőtték a mostani házukat. Nádai szerint valódi álomotthont hoznak létre családjuk számára, nem győz dicsekedni azzal, épp hol tartanak a munkálatok. Az egykori valóságshow-szereplő még egy külön oldalt is létrehozott emiatt, ahová kifejezetten a házról készült fotókat és gondolatokat írja le az Instagramon. Legutóbbi bejegyzéséhez egy igazán merész, testhezálló ruhát választott, így pózolt a ház egyik bejáratánál, valószínű azt is meg akarta mutatni, hogy milyen remek formában van, ugyanis az elmúlt időben többet is kritizálták az alakját.