Október 7-én indul az Ázsia Expressz legújabb évada, melyben Nagy Alekosz és barátnője, Varsányi Réka is szerepelni fognak. Bár a botrányhőstől nem meglepő, hogy könnyen magára haragítja az embereket, most azonban hadat üzentek egymásnak a barátnőjével, akivel egymásra mutogatnak, hogy miért csalták meg egymást többször is. Nagy Alekosz döbbenetes magyarázattal állt elő.