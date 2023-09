"Holnap gála van, ami azt jelenti, hogy valaki elhagyja a Power of Love-ot. A fiúk a lányokra szavaznak, a lányok a fiúkra. Gondoljátok át, ki az, akivel szerettek itt lenni, ki az, aki számotokra irritáló, ki az, aki szimpatikus. Fontos döntést kell hoznatok holnap" - jelentette be Szorcsik Viki a Power of Love csütörtöki adásában, tehét péntek este egy ember biztos távozik a realityből.

A bejelentés videón alább, láthatóan feszültek a játékosok: