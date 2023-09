Édesanyja, Lisa Cloud találta meg Angus Cloudot, ő értesítette a rendőrséget. Úgy fogalmazott, fia túladagolhatta magát. Egyesek szerint azonban lehet, hogy öngyilkos lett, anyukája ezt cáfolja.

Szeretném, ha tudnátok, hogy bár a fiam mély gyászban volt édesapja daganatos megbetegedés miatt bekövetkezett korai halála miatt, az utolsó napja örömteli volt. Újrarendezte a szobáját, és tárgyakat helyezett el a házban azzal a szándékkal, hogy egy ideig még otthonának hívja a helyet, amit annyira szeretett. Beszélt arról a szándékáról, hogy segíteni fog a főiskolán tanuló testvérei ellátásában, és érzelmileg és anyagilag is segíteni fogja az édesanyját. Nem állt szándékában véget vetni az életének. Amikor megöleltük egymást este, elmondtuk, mennyire szeretjük egymást, és azt mondta, hogy reggel találkozunk. Nem tudom, hogy ezután bejuttatott-e valamit a szervezetébe, és ha igen, akkor mit. Csak azt tudom, hogy a fejét lehajtotta az íróasztalra, amin művészeti projekteken dolgozott, elaludt, és többé nem ébredt fel. Lehet, hogy kiderül, hogy véletlenül és tragikus módon túladagolta magát, de az teljesen világos, hogy nem állt szándékában kicsekkolni ebből a világból" – írta Facebook oldalán az összetört édesanya, aki arról is beszélt, hogy fiának sokat kellett küzdenie, de támogatták és szerették. Most a TMZ arról írt, hogy az Alameda megyei halottkém szerint az Eufória sztárja akut mérgezést szenvedett attól a drogkombinációtól, ami fentanilt, kokaint, metamfetamint és benzodiazepint is tartalmazott.