Az énekesnőnek nem volt kérdés, hogy elfogadja a TV2 felkérését és indul az október 14-én elrajtoló, idei Dancing with the Starsban. Egy gyerekkori kellemetlenség kissé visszavetette a tánc iránti rajongását, de most nagyon lelkesen készül a show-ra - mesélte az Origónak.

"Nyilván nem vagyok táncos. Nagyon szeretek táncolni, mozogni és mindig is álmom volt megtanulni rendesen táncolni. Ezzel a műsorral és sokat nyerhetek, és picit az is bennem volt, hogy magamnak, meg a hasonló alkatú nőknek is bebizonyíthatom, hogy mi is tudunk dögösek lenni, és tudunk ügyesen táncolni... szóval több dolog miatt vállaltam el a felkérést" - mesélte Király Linda az Origónak.

Iskolai bulikba nem nagyon járt, 16 évesen már a karrierjét építette. "Én korán elkezdtem dolgozni. Nekem nem volt meg a klasszikus, bulizós tinikorszak. Én ez most élem! Soha semmilyen táncoktatáson nem voltam... de van egy rossz emlékem. Kilencéves voltam, amikor anyukám elvitt egy balettórára, már akkor duci kislány voltam. A tanárnő valami olyasmit mondott, hogy duciként nem lehet valaki balerina... azután soha többet nem mentem vissza táncolni. Ez egy rossz gyerekkori élmény, ami megmaradt bennem" - tette hozzá.

A mezőnyből Radics Gigivel a legjobb a kapcsolata: "Ezer éve ismerjük egymást, összejárunk, néha együtt vacsorázunk, ez gyerekkori barátság. Marics Petivel az Ázsia Expressz köt össze minket, ugyanabban az évadban versenyeztünk. Mindenkit ismerek a társaságból."

"Nincs mit veszítenem, csak nyerni tudok ezzel. Tanulok sokat és bízom benne, hogy nem lesz sérülésem. Én minden nap szeretnék próbálni, tényleg élvezem! Nyilván jó lenne sokáig benn maradni, azért is, mert szeretnék megtanulni több táncot. De ha csak annyit nyerek ezzel, hogy másfél hónapig készülök egy profi táncossal, már akkor megérte" - lelkesedett.