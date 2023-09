A TV2 Kőgazdag fiatalok című műsorában nyolc tehetős fiatal szerepel, akik ország-világ előtt mutatják meg, micsoda fényűző életet élnek. Úgy tűnik, Jákob Zoltán is ott van esténként a képernyő előtt.

A milliárdos üzletember nincs elragadtatva a szereplők viselkedésétől.

"Nos, engem zavar, ha egy szülő ilyen kirívó módon kényezteti el a gyermekét. Én egészen más utat választottam és elnézve a lányaimat és a fiamat, jó döntést hoztam" – kezdte a Ripostnak Jákob Zoltán, aki nem érti, miért kérkednek szüleik vagyonával a fiatalok.

Furcsának találom, amikor nagyon fiatal emberek mutatják, hogy milyen anyagi javak felett rendelkeznek. Ők persze többnyire nem beszélnek a luxusélet mögötti teljesítményről, ami természetesen nem az övék, hanem a szüleiké, akik minden bizonnyal rengeteget dolgoznak azért, hogy megteremtsék azt az életszínvonalat, amit a gyerkőceik is élveznek" – mondta a TV2 következő Nagy Ő-je, hozzátette, a sok pénz csak ideig-óráig okoz örömet.

„Sosem tagadtam, hogy az én életemnek is voltak szakaszai, amikor az engem körülvevő tárgyak, ingatlanok és ruhák megszerzése többet jelentett számomra, mint manapság. Ugyanakkor ma a céljaimhoz vezető út megtétele sokkal nagyobb örömforrást ad, mint maga a cél elérése. Ehhez persze érni kell, vagyis át kell menni egy nagyon komoly tanulási folyamaton és ezen a Kőgazdag fiatalok is át fognak menni, különösen akkor, ha elkezdenek a saját útjukon járni és megszerzik az első, önerőből megszerzett millióikat, netán milliárdjaikat. Ha nem így lesz, akkor el fogja őket érni a telítődés állapota, ami komoly önértékelési zavarokhoz vezethet. Tudom, miről beszélek, hiszen ezeken a stációkon magam is átmentem, csak éppen felnőttként és úgy, hogy minden fillérért magam dolgoztam meg" – magyarázta az üzletember, aki egyáltalán nem kényezteti el a gyerekeit.