Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, válik Király Viktor és gyereke édesanyja, Király-Virág Anita . A fiatalok egy igazi álompárnak számítottak sokáig, ezért is sokkolta a követőket a hír, miszerint külön utakon folytatják az életüket. Az énekes elárulta, hogy érzi magát most.

Király Viktor nagyon nehéz éven van túl. Király-Virág Anitával próbálták megmenteni a házasságukat, de nem sikerült.

Elég volt az elmúlt egy évből! Nemigen törődtem magammal, folyamatos habzsi-dőzsi volt, de úgy döntöttem, ennek most véget vetek, és mind külsőleg, mind belsőleg visszahozom a régi Viktort. Kíváncsi srác vagyok, kipróbáltam, milyen, ha elengedem magam, de hosszabb távon ez nem jó így" – mondta az énekes a Blikknek.

"Egyébként is olyan srác vagyok, akinek mindig ingadozik a súlya, így az évek alatt volt alkalmam kitapasztalni, hogyan lehet hamar formába kerülni. Most ugyanazt a módszert alkalmazom, amivel tavaly sikerült tizenöt kilótól megszabadulnom. Hetente kétszer személyi edzővel sportolok, és mivel szeretek bokszolni, járok pluszba zsákolni is" – árulta el Király Viktor, aki az étkezésére is odafigyel. MIvel egyedül él, muszáj főznie.

Azt azért nem mondhatom, hogy megtanultam főzni, de van már néhány olyan egyszerű étel, amelyeket el tudok készíteni magamnak, és igyekszem fejlődni is a konyhában. A házimunkában, bevallom, már kevésbé vagyok aktív. Ha nagyon muszáj, elintézem, amit kell, de van takarítónőm, aki segít rendben tartani otthon mindent. Amit a legjobban utálok, az a szennyes ruhákkal való feladatok" – magyarázta nevetve. Hogy hogy van a szakítás után, arra röviden válaszolt.

"Megvagyok, de van még hova alakulnom. Igyekszem visszatalálni a régi önmagamhoz, és új fejezetet nyitni."