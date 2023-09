PSG Olivérnek új barátnője van, akit azonnal bemutatott Tuvic Aleksandrának.

Olivérnek általában minden hónapban új barátnője van, akiket mindig bemutat nekem, mert nyilván kell neki a jóváhagyásom, így, hogy a kisöcsém. Eddig még nem nagyon volt rá precedens, hogy valaki megfelelt az én elvárásaimnak is és az övének is, szóval nagyon kíváncsi voltam, ki lehet az új barátnője" – mesélte a Kőgazdag fiatalok legutóbbi epizódjában a lány, aki szerint elég szótlan Viki, de mint mondta, Olivér mellett nem is nagyon lehet szóhoz jutni. PSG Olivér nem rejtette véka alá a választottja előtt, hogy Tuvic Aleksandrával óvatosnak kell lenni.

Volt egy olyan, hogy az egyik csajomat a hajánál fogva megráncigálta, majd kidobta a szórakozóhelyről. Mintha Szandi biztonsági lett volna... megfogta a haját, megcibálta a csajt, kicsit megvadult. Köszönöm is, alig tudtam lerázni magamról azt a szerencsétlent...

– magyarázta. Szandi nem szégyellte tettét.

„Mondtam, hogy ő nem fog itt minket lecinkelni! Csúnyán viselkedett, ezért álljon meg a menet! Többet nem mert odajönni."