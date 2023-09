A TV2-n fut a Kőgazdag fiatalok, ebben szerepel Szandi, aki nem szereti a szőrt a testén, ezért egy végleges, teljes testes szőrtelenítésre fizette be magát - a lába között. Erről ugyan nem mutatott futót, de friss posztjában az látszik, hogy újra tejben fürdőzik:

A vaginaplasztikáról elmondta, hogy fájt, nem volt kellemes, de, ahogy fogalmazott, a szépségért mindent. "Magyarországon az első között voltam, aki ezt a műtétet bevállalta" – tette hozzá.

Azon túl, hogy még a vagináját is plasztikáztatta, elmondta, hogy pénzért akár 80 éves férfival is együtt lenne. De kiderült az is, hogy az interneten rendelt spermát.