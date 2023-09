Fájdalmas plasztikai műtétje után nyilatkozott Horváth Gréta, elmondta, hogy van most.

Mint írtuk, Horváth Gréta rettenetesen fájdalmas plasztikai műtétre vállalkozott annak érdekében, hogy 30 kilós fogyása után eltávolítsák a hasáról a felesleges bőrt. Az operáció után már jelentkezett a közösségi oldalán, most pedig bővebben is beszélt az állapotáról.

"Nem fogok hazudni, az első 24 óra, az pokoli volt. Mondták is, hogy erre fel kell készülni, kegyetlen rossz volt, de ahogy telnek az órák, egyre könnyebb... A fűző annyira szoros, hogy besz*rok! Nem is a hegnél fáj, hanem a hátamon, ahol hozzáér a bőrömhöz" – mondta a Ripostnak.

"Nem tudok köhögni, csak krákogni. Ez is kegyetlen, de nincs az az isten, hogy köhögjek, mert akkor tényleg azt érzem, hogy kirobban a hasam. Tüsszentés, köhögés, az no way" – tette hozzá.