Mint írtuk, Bálint Antónia három és fél év után döntött úgy, hogy véget vet kapcsolatának jogász párjával. Bár sokáig kiegyensúlyozottnak tűnt a kapcsolatuk, végül kiderült, hogy sok problémával küzdöttek, amit nem tudtak már megoldani. A szakítás nagyon megviselte az egykori szépségkirálynőt, aki most különös módszert talált arra, hogy túllépjen.

Kiderült, hogy a szakítás után el is költözött Bálint Antónia, aki az új otthonába már nem akarta magával vinni a kapcsolatból származó bútorait, ezért az interneten próbál azoktól megszabadulni. Nem csoda, hogy nem szeretné magával vinni az emlékeket, hiszen valószínűleg nem szépen váltak el egymástól, mivel az összes közös képük is eltűnt a közösségi oldaláról, sőt, már nem is ismerősei egymásnak a közösségi médiában.

Bár további részletek nem derültek ki a szakítás körülményeiről, Bálint Antónia pedig leszögezte, hogy magánéletéről nem szeretne nyilatkozni, most egyértelmű, hogy nagyon megviselte a történtek, ezért is van szüksége környezetváltozásra. Az egykori szépségkirálynő ma már pénzügyi területen dolgozik, civil foglalkozást választott magának, és kislányát neveli. Annyit azonban elárult, hogy valóban ő árulja-e a bútorokat.

Csakúgy, mint sokan mások, én se dobálom ki a régi bútoraimat, hiszen más még tudja azokat hasznosítani, jóval kedvezőbb áron, mint ahogyan az üzletekben meg tudná kapni. Egy raktárban van több olyan bútorom, amiket már nem használok, így természetesen eladom őket. Fájó szívvel nézek a bútoraim után, amikor viszik el, hiszen sokáig az életem részei voltak. De hoztam egy döntést. Megválok tőlük" - magyarázta Bálint Antónia, aki sejtelmesen fogalmazott a történtekről, de nem tagadta, hogy a szakítás után új helyre költözött.