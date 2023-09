A kilencvenes évek szexi tinisztárja volt Tara Reid, aki ma már 49 éves. Reid elsősorban amerikai romantikus vígjátékokban tűnt fel, legismertebb alakítása az Amerikai pite című filmekben volt, melynek három részében is feltűnt Vicky szerepében. A csinos szőke színésznő általában az álomnő karakterét játszotta, de alkoholproblémáit követően egyre kevesebb felkérést kapott, mivel mindenkinek világossá vált, hogy függőséggel küzd, azóta sem sikerült újra fellendítenie a félbeszakadt karrierjét.

Tara Reid gyerekként kezdte a pályafutását, már hatévesen is szerepelt egy gyerekvetélkedő állandó szereplőjeként. Fiatalkora elég sikeres volt, a kilencvenes évek végén volt pályája csúcsán, majd egyre több csúfos bukásra ítélt produkcióban vett részt, mint A főnököm lánya, vagy a Josie és a vadmacskák.

Ezekután két Aranymálna-díj jelölést is kapott, melyet minden évben a legrosszabb színészeknek ítélnek oda. Reid a valódi nagy áttörést 1998-ban érte el A nagy Lebowski című bűnügyi vígjátékban, bár ott csak mellékszereplőként tűnt fel.

A sok filmes kritika, bukás és a hírnév súlya alatt megroppanhatott, ugyanis komoly alkoholproblémái lettek. Valószínűleg nem csak alkoholizmussal küzdött, bár a droghasználatot azóta sem ismerte el. 2008-ban döntött úgy, hogy elvonóra megy, de a mai napig látszik, hogy nagyon megviselte ez az időszak. Mindig is vékony testalkata volt, de a függősége után csontsoványra fogyott, a bőre hirtelen megöregedett, nagyon nyúzott volt, ezt mindenki látta.

Emiatt romlott meg kapcsolata barátaival, sőt a családjával is, majd ráeszmélt, hogy segítségre van szüksége, így két hónapra vonult be egy rehabilitációs központba, bár még ezek után is látni lehetett róla olyan híreket, hogy vadul bulizott és ivott.

Azóta nyilvánosság előtt nem nagyon beszélt arról, hogy visszaesett volna, vagy hányszor gyűlt meg a baja a tudatmódosító szerekkel. A színésznő ekkor volt 34 éves, de a színészi pályáját már nem igazán tudta helyreállítani.

A 49 éves Tara Reid nemrég egy interjúban vallott arról, milyen nehézségei voltak az elmúlt években, és mennyire megviselte őt a szülei elvesztése. Most egy valóságshow-ban, a Special Forces-ban tért vissza a képernyőre, melynek lényege, hogy ismert embereknek egy valódi katonai kiképzésen kell részt venniük. A műsor forgatása alatt Reid borzalmasan nézett ki, főleg smink nélkül, nagyon megviselte őt a kiképzés, de elmondása szerint azért vállalta, mert erősebb emberré szeretne válni.

Tara Reid legújabb fotóiért lapozzon, a cikk folytatódik!