A sport szerelmeseinek az utóbbi hetekben számos újdonságot tartogatott a Spíler TV. Nincs megállás, az őszi szezon új képernyősöket és új műsort hoz. A TV2 sportcsatornájának műsorvezetői csapatához csatlakozik Gelencsér Tímea, Szedmák Zita és Lissák Laura. Érkezésükkel pedig új műsor is képernyőre kerül, de bővül a Spíler TV szakértői csapata is.

Kéthetente jelentkező sport tematikus talk-show-val bővíti kínálatát a Spíler TV. A Sunday Stadium vendégeiként az ország eredményes sportolói, a hazai sztárvilág sportos személyiségei és élszurkolói vitatják meg a hét kiemelkedő sporteseményeit, sporthíreit és pletykáit. Az október 1-től jelentkező, közel kétórás élő műsor házigazdája Gelencsér Tímea és Bognár Domokos, akik a komoly sportvitákon túl ügyességi és elméleti játékokkal is várják a stúdióba érkező sztárokat.

Mindig is szerettem volna sporthoz kapcsolódó műsort vezetni, nagyon tetszik a Sunday Stadium tematikája, hogy egy kicsit lazább hangvételű a műsor. Követtem eddig is a sportvilág híreit, eseményeit, mostantól pedig egy szórakoztató talk-show keretein belül meg is vitathatom azokat.Nagyon izgatott vagyok az új kihívás miatt, izgulok, hiszen mégiscsak ez lesz az első képernyős műsorvezetésem. Szerencsére Doma jelenléte biztonságot ad, hisz otthonosan mozog mindenféle sportágban. Az első próbák alatt kiderült, hogy nagyon más a személyiségünk, de pont ezért nagyon jól kiegészítjük egymást" – árulta el Gelencsér Tímea.

Timihez hasonlóan én sem vezettem még ilyen jellegű műsort, de örülök, hogy ki kell mozdulnom a komfortzónámból. Főleg azért, mert az utóbbi évek a fociról szóltak a Spíler TV-n, a többi sportról pedig csak a háttérben beszélgettünk, képernyőn nem volt rá alkalom. Alig várom már az első adást, főleg a gondosan összeválogatott ügyességi játékokat" – mondta Bognár Domokos, a Spíler TV kommentátor-műsorvezetője.

A Premier League és az FA kupa élő meccseinek stúdiójában új házigazdát köszönthetnek a Spíler TV nézői Szedmák Zita személyében.

Kislánykorom óta az életem része a sport. Sportos család vagyunk, minden hétvége vagy a testvéreim, vagy az én meccseimmel telt. Amikor a komolyabb sportolást felváltotta a tanulás, biztos voltam benne, hogy olyan területen szeretnék dolgozni egyszer, ami kapcsolódik a sport világához. Így igazából csak mondhatni térfelet váltottam, sosem váltam meg a sporttól. Ha fociról van szó, akkor nálam a Premier League a nagy kedvenc, követem a mérkőzéseket, a játékosokat. Nagy öröm, hogy ezt ismét egy tv stúdióban, a nézőket köszöntve a hivatásom részeként tehetem meg" – mondta Szedmák Zita, akivel a Spíler TV angol bajnoksággal foglalkozó háttérműsorában, a Premier előtt-ben is találkozhatnak a nézők, ott Baumstark Tibor műsorvezető társa lesz.

A spanyol foci szerelmesei sem maradnak újdonság nélkül. Lissák Laura, magyar Ranglista győztes, többszörös Országos Bajnok táncos a La Liga mérkőzések házigazdájaként és Bognár Domokos oldalán a La Liga összefoglalók társ-műsorvezetőjeként bizonyíthat.

Táncosként közel áll hozzám a sport világa és bármennyire is meglepő, a foci mindig is érdekelt. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen lehetőséget kaptam, rengetget tanultam már most, egy nagyon izgalmas szakasza indult el az életemnek, aminek minden percét élvezem" – árulta el Lissák Laura, akit a nézők a Dancing with the Stars adásaiból már jól ismerhetnek.

A hölgyek érkezése mellett a Spíler TV szakértői csapata is bővül. A Premier League élő mérkőzéseinek közvetítéséhez csatlakozik a humoráról és vagány stílusáról is ismert focista, Torghelle Sándor, aki maga is megfordult a Premier League-ben. A Made in England-ben pedig új, állandó szakértőként erősíti a Spíler TV-t Sallói István, a televíziós futball szakértői kultúra meghonosítója, aki korábban hosszú éveken át dolgozott az angol focival. A La Liga összefoglalók során pedig Szekeres Adrián lesz a műsor szakértő vendége, aki ezzel új szerepkörben debütál a spanyol bajnokság környezetében.

A Premier League és a La Liga meccseinek köszönhetően a Spíler1 és Spíler2 nézettségi eredményei jelentősen javultak az elmúlt hetekben, szeptemberben pedig már a TV2 Csoport sportcsatornái vezetik a nézettségi versenyt a kereskedelmi sportcsatorna-portfóliók piacán.*

*Vizsgált időszak: 2023.09.01-2023.09.24.

Teljes napra vonatkozó live+as live adatok

Korcsoport: 18-59 évesek

Sportcsatornák kumulált közönségaránya alapján

Forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás