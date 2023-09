A nyár közepén döbbentett le sokakat az egykori valóságshow-szereplő, VV Virág, aki egy élő videóban szidalmazta vőlegényét, miközben sírva, ordítva kérte a követői segítségét, hogy mentsék meg. A videókat gyorsan eltüntette a közösségi oldaláról, de sokan látták az aggasztó esetet. Egyre többen féltették a testi épségét, de úgy látszik, ő nem foglalkozik senki véleményével. Most egy újabb meglepő üzenettel próbálta megmagyarázni a történteket.

VV Virág szemmel láthatólag nagyon megváltozott az elmúlt években, nincs jó állapotban, és feltehetően drogfüggő, vagy alkoholista, ahogy a barátja is nevezte őt a botrányos videóban, amit a lány indított kétségbeesésében. Valószínűleg a férfi meg is üthette a hisztériázó VV Virágot, a balhéból végül rendőrségi ügy is lett, mivel a lányt bilincsben kellett kórházba szállítani. Egyrészt sérüléseinek ellátása miatt, másrészt viselkedése aggasztó volt, feltehetőleg gyógyszerre ivott alkoholt.

Ekkor könnyű testi sértés miatt indíthatott volna eljárást a barátja ellen, ő mégsem tette meg, de nem sokkal később újabb botrányt okozott egy hasonló videóval, melyben barátjával ismét csúnyán veszekedtek, de ezt is eltüntette, amikor feltehetőleg kitisztult az elméje, viszont többen is lementették a felvételt, így nem tudta letagadni.

VV Virág azóta figyelmesebb lett, feltehetőleg valaki a segítségére siethetett a történtek után. Eddig nem igazán adott magáról életjelet, most egy újabb megdöbbentő üzenettel jelentkezett, melyben újra magyarázkodik a botrányos viselkedése miatt.