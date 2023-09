Fiatalon halt meg Szlépka Armand édesapja, mindenkit megdöbbentett a családban a halálhíre. Halastyák Fanni, azaz Nemazalány most mindenben támogatja párját, akivel korábban nem gondolták, hogy ilyen közel kerülnek majd egymáshoz, mivel egyéjszakás kalandnak indult a kapcsolat. A páros az Ázsia Expresszben is bebizonyította, hogy remekül működnek együtt, most is óriási szükségük lesz egymásra.

Apukám! Te vagy a legcsodálatosabb ember a világon, anyával együtt. A legjobb szülők! Igaz, most mindenki fájdalmat érez, de én mégis mosolygok, ha rád gondolok. Te mindig jó kedvet és vidámságot hoztál. Ígérem, ugyanezt fogom tovább vinni az életemben és büszke leszel rám, bárhonnan is nézel! Anyáék miatt ne aggódj, vigyázni fogok mindenkire és aki nem ismert, elmesélem mindenkinek, hogy nálad jobb apukát és embert találni sem lehetett volna. Remélem olyan emberré válok, amilyen te voltál! És nem sírok, mert tudom, nem akarnád, hogy szomorú legyek/legyünk. Ma még pityergek, utána ígérem megvalósítok mindent, amit beszéltünk. Te voltál, aki mindig hitt bennem, ígérem ez nem vész kárba. Ha találkozunk, remélem büszkén ölelsz majd! Szeretlek, vigyázz magadra!" - idézi a Bors Szlépka Armand korlátozott ideig elérhető bejegyzését, amely azóta már nem elérhető.