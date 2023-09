Az egykori szépségkirálynő, amikor összejött a rapperrel lecserélte a ruhatárát, és nem is titkolta, hogy a férfi miatt tette, aki szigorú kontroll alatt tartja, ahogy mit hordhat a párja.

Akkor Edina azt mondta, egy bizonyos hosszúságú, vagy egy picit áttetsző, átlátszó ruhát nem hordhat. Volt egy-kettő, amire azt mondtam, hogy Légyszi, ezt hadd tartsam már meg! Ő meg mondta, hogy nem!

Mi történik Edinával?

Sokan úgy vélik, hogy a régi Edinának már nyoma sincs, főleg miután a hajszínét is megváltoztatta. A kommentelők ezért G.w.M-et "hibázatják", ahogy azért is, hogy Melanie hasonmásává formálja a feleségét.

Mi történik Edinával? Hajad mint a Melanié, vagy nem is tudom. Most nagyon más vagy - üzenték Edinának, majd jöttek a keményebb hangvételű kommentek. "Sajnos G.w.M teljesen átformálja Edinát, már nem hasonlít magára. Sajnálom" – fogalmazott valaki. "Borzasztó ez a haj, neki szerintem a sötétebb barna sokkal jobban áll" - tették hozzá, ám persze akadtak dicsérő üzenetek is - írta a lap.